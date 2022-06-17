Региональные власти оказывают всестороннюю поддержку программе газификации

В регионах вводят новые льготы для жителей, желающих провести газ на свои участки. Фото предоставлено пресс-службой ООО "Газпром межрегионгаз".

Программа газификации активно реализуется в российских регионах. Для населения вводятся новые субсидии и льготы, процесс их оформления становится более удобным, сообщил генеральный директор группы «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

Руководитель холдинга, управляющего региональными газовыми и энергосбытовыми компаниями ПАО «Газпром», принял участие в организованной «Единой Россией» дискуссионной сессии о развитии социальной инфраструктуры регионов. Встреча прошла 17 июня в рамках Петербургского международного экономического форума.

Сергей Густов рассказал о ходе реализации Программ газификации регионов на 2021-2025 годы. Отдельный акцент глава холдинга сделал на догазификации. По его словам, губернаторы российских регионов проявляют большую заинтересованность в реализации проекта.

- Мы видим заинтересованность губернаторов, их поддержку со своей стороны Программы газификации и догазификации. Расширяются категории льгот, увеличиваются субсидии работ по прокладке сетей на участках и приобретению газоиспользующего оборудования, - подчеркнул Сергей Густов. - В ряде регионов власти перечисляют средства напрямую в газораспределительные организации в соответствии с пообъектными планами. Так что жителям даже не надо задумываться, как получить компенсацию. Все предусмотрено для них, для их удобства.

Сегодня такие меры поддержки действуют уже в 63 регионах. Всего на догазификацию принято более 600 тысяч заявок по всей стране.

Сейргей Густов напомнил, что к 2030 году уровень газификации в российских регионах планируется довести до 83%. В ближайшие четыре года на строительство отводов межпоселковых газопроводов будет направлено 526 миллиардов рублей.