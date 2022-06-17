Вице-премьер Борисов допустил разбор иностранных самолетов на запчасти Фото: Эрик РОМАНЕНКО/ТАСС

Часть иностранных самолетов может быть разобрана на запчасти по мере устаревания действующего авиапарка, считает заместитель председателя правительства России Юрий Борисов.

«По всей видимости, может быть, даже пойдем на то, что по мере деградации парка будут сниматься запчасти, и это надо предусмотреть. Но расчеты Минтранса показывают, что мы вполне пять лет проживем на эксплуатации этого парка», – сказал он на полях Петербургского международного экономического форума.

По словам вице-премьера, проблема безопасности в эксплуатации самолетов Airbus и Boieng по-прежнему актуальна. Борисов добавил, что за пять перед российской авиапромышленностью стоит задача выйти на те серийные поставки судов, которые гарантированно будут обеспечивать все необходимые перевозки пассажиров и грузов внутри России.

Как писал сайт kp.ru, ранее Борисов заявил, что запуск массового серийного производства самолетов в России займет от трех до пяти лет. До тех пор, пока оно в стране не наладится, авиакомпании будут эксплуатировать суда Boeing и Airbus.