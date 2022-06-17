Глава «Новатэка» сообщил, что Финляндия продолжает покупать газ в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Финляндия по-прежнему покупает российский газ, сообщил председатель правления корпорации «Новатэк» Леонид Михельсон в ходе Петербургского международного экономического форума.

«Финляндия сказала, что мы не будем покупать из трубы, а сжиженный природный газ будем покупать. Официально сказала. Загрузка выше проектной мощности, потому что продаем все, что есть», – рассказал предприниматель.

Как уточнил Михельсон, Финляндия закупает СПГ с завода компании «Криогаз-Высоцк», совладельцем которой является «Новатэк». Предприятие распложено в порту Высоцк Ленинградской области на Балтийском море.

Напомним, в конце апреля Финляндия приняла решение не переходить на рублевые платежи за поставки российского природного газа.

Как писал сайт kp.ru, в мае финская компания Gasgrid Finland сообщила о прекращении поставок газа из России.