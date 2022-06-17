Песков не исключил возобновления переговоров между Россией и Украиной Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Подвижек со стороны Украины к переговорам с Россией все еще не наблюдается, однако исключать их возобновление нельзя, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Переговоров никогда нельзя исключать. А подвижек по-прежнему нет», – сказал он в беседе с РИА Новости.

Как писал сайт kp.ru, помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявлял ранее, что переговоры между Россией и Украиной заглохли, и прогресса после передачи Киеву проекта мирного соглашения нет.

Ранее пресс-секретарь российского президента назвал затруднительной возможность продолжения переговоров России и Украины на нынешнем этапе, указав на то, что они застопорились.

Напомним, накануне президент Франции Эммануэль Макрон призвал Украину вести переговоры с Россией самостоятельно. Как отметил французский лидер, Париж и Берлин могут принять участие в переговорах только как гаранты безопасности.