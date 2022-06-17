Мантуров сообщил о планах возродить автомобильные бренды «Волга» и «Победа» Фото: Андрей ГРЕЧАННИК

В России планируют возродить автомобильные бренды «Волга» и «Победа». Об этом сообщил министр промышленности и торговли страны Денис Мантуров.

«Могу приоткрыть чуть-чуть те планы, которые есть у нашего автопрома. Это, во-первых, что уже не секрет то, что будет производиться «Москвич». И у коллег есть планы возрождения бренда «Волга» или «Победа» или и то, и то», – рассказал глава Минпромторга в интервью РБК.

Мантуров добавил, что возрождение производства автомобилей «Волга» и «Победа» может быть реализовано на различных площадках.

Как писал сайт kp ru, в Москве планируется возродить производство автомобилей под историческим брендом «Москвич». Будет налажен выпуск классических машин с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе – и электромобилей. Такое решение озвучил мэр Москвы Сергей Собянин.

Напомним, в начале июня автозавод на Волгоградском проспекте столицы официально стал называться «Москвич».

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