Глава ТПП Катырин заявил, что Россия должна быть независимой в критических технологиях

Сергей Катырин побывал в гостях Открытой студии "Комсомолки" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин побывал в гостях Открытой студии "Комсомолки" на ПМЭФ-2022 и рассказал, почему России важно быть независимой в критических технологиях.

По его словам, РФ и китайские партнеры в предыдущие годы развивали всю эту инфраструктуру "ни шатко, ни валко".

- Мы в большей степени тут притормозили. С нашей стороны более медленно это происходило. Но сейчас вопрос в том, как быстро реализовать вопросы. Надо расшить инфраструктуру. Надо иметь в виду, что по критическим направлениям мы должны быть не зависимы ни от кого. Нельзя из одной корзины с Запада переложить все в одну корзину на Востоке, - заявил представитель ТПП.

Также Катырин добавил, что большое количество проблем, которые возникают, являются форс-мажором.

- По международным контрактам форс-мажор возникает не только из-за того, что санкции возникли. Там наводнение случилось, здесь землетрясение ... Все критические направления - это энергетика. Она должна быть не зависимой ни от кого. Мы - страна, которая в энергетическом плане один из главных игроков. ... с точки зрения добычи газа, нефти, угля… Здесь мы не должны ни от кого зависеть, - рассказал он в гостях Открытой студии "Комсомолки" на ПМЭФ.

Кроме того, Катырин обратил внимание на то, что существует еще и продовольственная безопасность, которой , по его словам, страна последнее время занималась.

- Сельское хозяйство (которое было) в советское время, превратились в мирового экспортера. Теперь мы занимаем то первое, то второе место по количеству экспортируемого зерна, - отметил эксперт.

Что же касается критических направлений, то по словам главы ТПП, РФ должна "закрыть их от А до Я".

- Некоторые вещи просто обидно слушать. Приходят ко мне мебельщики: вот надо от Палаты помощь. Мы все производим, у нас фурнитуры нет. Замочки, крючочки, ручечки. Неужели мы этого не производим? Мы спутники, космические корабли умеем делать, - подытожил спикер.