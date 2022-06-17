Глава Федерального агентства водных ресурсов объяснил, можно ли заработать на продаже чистой воды другим странам

Дмитрий Кириллов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов рассказал, что сейчас рынок бутилированной воды активно развивается в мире. По его мнению, если говорить о российских компаниях, то они, должны быть достойно представлены на нем. Об этом он заявил в гостях Открытой студии "Комсомолки" на ПМЭФ-2022.

- Рынок, скажем так, бутилированной воды, он активно развивается в мире, и я думаю, что наши компании, конечно, должны быть достойно представлены на нем. Для этого у нас есть все возможности, у нас есть запасы не только поверхностных пресных вод, но и запасы подземных защищенных источников водоснабжения, - объяснил Кириллов.

Также эксперт добавил, что если рассматривать вопрос обеспечения питьевой водой стран, испытывающих нехватку этого ресурса, то в более масштабном смысле наше преимущество скорее в водоемких технологиях.

- Развитие продовольствия, развитие энергетики. Потому что не каждая страна в мире… Скажем так, в мире это наш сегмент, благодаря тому, что у нас есть такие значительные запасы водных ресурсов. Это сегодня наш первый приоритет, он ближе к повестке дня, он более осязаемый, а вопрос, скажем, экспорта воды на танкерах или еще чем-нибудь, это, наверное, пока еще отдаленная перспектива, - рассказал Дмитрий Кириллов.