Песков: Встречу Путина с главредами СМИ пришлось сократить из-за кибератак Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин провел встречу с главными редакторами СМИ и военными корреспондентами в укороченном формате из-за DDoS-атак. Об этом 17 июня рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Представитель Кремля также заверил, что полноформатное мероприятие состоится в Москве через несколько недель.

- Встреча со СМИ состоялась, но в несколько укороченном формате из-за того, что весь график президента, к сожалению, из-за позднего начала, вызванного кибератаками, сдвинулся. Встречу пришлось укоротить немножко, - объяснил ситуацию Песков.

Напомним, традиционная речь Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме считается одним из четырех главных выступлений в году. Здесь президент дает сигналы бизнесу о том, как все будет работать в обозримом будущем. Выступление Владимира Путина началось после 15:00 по московскому времени.