Российские журналисты показали видео с взятыми в плен на Украине американскими наемниками. Фото: Минобороны/ТАСС

"Известия" и RT в своих телеграм-каналах опубликовали видео с двумя мужчинами, которые называют себя гражданами США. Утверждается, что они воевали на стороне украинской армии, но в результате были взяты в плен под Харьковом.

В частности, на одном из видео корреспондент "Известий" Александр Сафиулин побеседовал с плененными в Донбассе и узнал, как они оказались в этом регионе. На первом видео запечатлён пленный американский наёмник Александр Дрюке. На кадрах он обращается через журналиста к своей матери и говорит, что жив. Также мужчина попросил передать привет своей собаке по кличке Дизель.

Тем временем, на видео RT показан наёмник из США Энди Вин, который сдался в плен под Харьковом. В беседе с военкором он объяснил, что поехал воевать из-за пропаганды в западных медиа.

- Изначально, когда конфликт начался, 24 февраля, я видел много новостей... Опять же, сейчас я считаю, что это была пропаганда со стороны Запада - не только Америки, а Запада в целом, - рассказал Вин.

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 18 июня 2022 года.