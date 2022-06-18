Глава СП Кудрин рассказал о сроках создания стратегии новой экономики России Фото: Иван ВИСЛОВ

России нужно всего два - три месяца, чтобы сформулировать среднесрочные правила и стратегии новой экономики страны. Об этом заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

По его мнению, принимаемые оперативные меры поддержки являются "адекватными". Об этом пишет РБК.

Чиновник также рассказал, что лично участвовал в обсуждениях новой программы развития на ближайшие три года в условиях санкционного давления со стороны западных стран. также он добавил, что пока решается вопрос, как именно стоит провести перераспределение ресурсов.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявлял, что санкционные ограничения Запада в отношении России создали ей много задач, но вместе с тем предоставили и новые возможности. Глава государства также призвал продолжать системную работу, рассчитанную на перспективу. Как отметил Путин, сегодняшние испытания вносят только коррективы, но не меняют направления работы.