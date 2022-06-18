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Политика18 июня 2022 3:42

Глава МИД Украины Кулеба: страны Азии и Африки призывали Киев прекратить сопротивление

По его мнению, подобное предложение "немыслимое"
София ГОНЧАРОВА
Глава МИД Украины Кулеба: страны Азии и Африки призывали Киев прекратить сопротивление

Глава МИД Украины Кулеба: страны Азии и Африки призывали Киев прекратить сопротивление

Фото: REUTERS

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что недавние призывы к компромиссу - побочный продукт растущей усталости.

По его словам, предполагать, что украинская сторона пожертвует своим народом, территорией и суверенитетом в обмен на номинальный мир, нереалистично. Об этом министр написал в статье для журнала Foreign Affairs.

- Я разговаривал с рядом лиц, принимающих решения в африканских, арабских и азиатских государствах. Некоторые из них начинали беседу с подтверждения поддержки нашего дела, прежде чем сделать резкий разворот, вежливо предложив нам прекратить сопротивление. Это немыслимое предложение, - заявил Кулеба в публикации.

Накануне газета Die Welt писала, что в ходе своего визита в Киев президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги за "закрытыми дверями", возможно, убеждали украинского лидера Владимира Зеленского договариваться с Москвой.