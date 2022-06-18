Что произошло в ночь на 18 июня Фото: REUTERS

Американские пользователи соцсети Twitter оценили ответ российского лидера Владимира Путина на заявление хозяина Белого дома Джо Байдена об инфляции в Штатах. Накануне президент США назвал рекордный рост цен в стране "путинским подорожанием". После этого, Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, заявил, что подобные утверждения рассчитаны на тех, "кто читать и писать не умеет".

Казахстан не признает Донецкую и Луганскую народную республики, поскольку считает их квазигосударственными образованиями, заявил казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев. Он также добавил, что в случае реализации права всех наций на самоопределение в мире может возникнуть хаос.

Ряд европейских стран после сокращения поставок природного газа из России оказался вынужден использовать запасы, которые предназначались для потребления в зимний сезон. Об этом пишет агентство Bloomberg. В частности, снижение поставок газа коснулось Франции, Италии, Австрии и Германии. Это связано с решением "Газпрома" приостановить работу газотурбин Siemens из-за проблем с ремонтом.

"Литовские железные дороги" больше не будут осуществлять транзит санкционных товаров из Калининградской области, сообщил глава региона Антон Алиханов.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за время участиях в боях потеряли до 50% своей тяжелой военной техники, сообщил замминистра обороны страны Владимир Карпенко. Также он добавил, что поставки вооружений от Запада покрывают всего лишь до 15% потребностей Украины.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что накачка Украины вооружениями - путь к конфронтации между Россией и Штатами. По его словам, в данной ситуации проявляется "близорукость американцев".