Попова назвала ложными слова о работе биолабораторий во благо украинского народа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала биолаборатории на Украине риском для биологической безопасности всего мира, заявив, что слова о том, что они работали на благо украинского народа, не соответствуют действительности.

«То, что вскрылось в результате нахождения специалистов – наших военных – на этой территории, является риском биологической безопасности для всего мира. Это абсолютно очевидно. Недавние заявления о том, что все это делалось якобы во благо украинского народа, совершенно не соответствуют действительности», - заявила глава Роспотребнадзора.

Ранее Пентагон представил информационную справку, в которой было сказано, что за последние 20 лет власти Соединенных Штатов оказывали поддержку 46 различным гражданским лабораториям, а также учреждениям здравоохранения и центрам диагностики заболеваний на Украине, отметив, что взаимодействие с этими учреждениями велось в мирных целях.