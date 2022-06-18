Россиян предупредили о новом виде мошенничества с авиабилетами в интернете Фото: Иван ВИСЛОВ

На фоне массовых отмен и переносов рейсов в России появился новый вид мошенничества, который связан с покупкой авиабилетов в интернете.

Как передает газета «Известия» со ссылкой на сервис Aviasales, мошенники создают фишинговые сайты, на которых просят пользователей ввести данные банковских карт для того, чтобы якобы произвести возврат денег за отмененные рейсы.

Представитель сервиса уточнил, что это могут быть клоны официальных интернет-ресурсов банков или известных авиакомпаний. «Был случай с жалобой на сайт-клон сервиса бесплатных объявлений», - рассказал он.

При этом, в мае этого года специалисты отметили снижение жалоб на фейковые сайты, которые связаны с продажей авиабилетов. Причем их количество уменьшилось на 62% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, однако с приближением лета число жалоб возросло на 30% по сравнению с апрелем текущего года.

Напомним, накануне главный эксперт АО «Лаборатория Касперского» Сергей Голованов заявил, что карты российских банков перестали интересовать иностранных мошенников и хакеров, поскольку те не могут воспользоваться данными этих карт для совершения покупок.