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Политика18 июня 2022 6:16

Володин заявил, что в Госдуме собираются как можно быстрее принять законы по предложениям Путина

Спикер Госдумы РФ прокомментировал предложения российского лидера, озвученные на ПМЭФ
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Володин заявил, что в Госдуме собираются как можно быстрее принять законы по предложениям Путина

Володин заявил, что в Госдуме собираются как можно быстрее принять законы по предложениям Путина

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента оперативно рассмотрит предложения президента России Владимира Путина, озвученные в ходе его выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Что касается законодательного обеспечения предложений президента, Государственная дума сделает всё необходимое, чтобы законы были приняты как можно быстрее», - написал спикер Госдумы РФ в Telegram канале, отметив также, что форум посетили представители 127 стран, «жители которых составляют 73% от населения планеты».

Напомним, среди прочего, в ходе своего выступления на ПМЭФ, российский президент заявил, что считает возможным снизить до 7 процентов ставку по льготной ипотеке, а также предложил запустить промышленную ипотеку под 5 процентов годовых. Кроме того, Путин поручил добиться снижения уровня бедности и роста доходов граждан в текущем году.