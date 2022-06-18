Система "Паутина" для розыска угнанных машин внедрена в 60 российских регионах Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Систему «Паутина» для розыска угнанных машин, а также автомобилей, которые скрылись с мест ДТП, внедрили уже в 60 российских регионах. Об этом в субботу, 18 июня, заявили в материале газеты Министерства внутренних дел РФ «Щит и меч» 18 июня.

«Специальное программное обеспечение (СПО) "Паутина" на данный момент внедрено в 60 российских субъектах», - отмечено в статье.

В конце марта прошлого года Министерство внутренних дел РФ представило план-график развертывания «Паутины» по всем субъектам России, и на сегодняшний день совместно с региональными правительствами проводится установка оборудования, а также переключение комплексов на новый сервер.

«В единой базе аккумулируются сведения о перемещениях по стране абсолютно всех транспортных средств», - уточняют в публикации издания ведомства.

Кроме того, уточняется, что на данный момент ведется обработка и хранение информации в соответствии с регламентами. Введение системы продолжится до конца года, однако исключением станет Чукотка, где на дорогах пока нет видеокамер.

Напомним, ранее разработчик правил для дорожных камер в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о системе розыска «Паутина».