Силы ЛНР продолжают переговоры о сдаче в плен с украинскими боевиками на заводе "Азот" Фото: Дмитрий СТЕШИН

Силы Луганской Народной Республики (ЛНР) продолжают переговоры о возможной сдаче в плен с украинскими боевиками, которые укрываются на заводе «Азот», расположенном в Северодонецке. Об этом в субботу, 18 июня, сообщил комендант города Виктор Дубина.

«Переговоры о возможной сдаче продолжаются, хотя и пока безрезультатно», - приводит РИА Новости слова коменданта города.

Напомним, днем ранее, 17 июня, офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил, что некоторые военные Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые находятся на территории завода «Азот» начали сдаваться в плен. Незадолго до этого он сообщал о том, что что российские и луганские войска смогли закрепиться в промышленной зоне комбината, однако их продвижение осложняется тем, что украинские военнослужащие используют в качестве прикрытия цистерны с ядохимикатами.