Венесуэла подготовила для отправки в Европу первую партию нефти Фото: REUTERS

Венесуэла подготовила к отправке партию нефти объемом 650 тысяч баррелей, которая направится в Европу.

Как передает Reuters со ссылкой на центр анализа данных и инфраструктуры финансовых рынков Refinitiv Eikon, груз застрахован итальянской компанией Eni. Это будет первый за два года экспорт сырой нефти в Европу из Венесуэлы, которая находится под американскими санкциями. Часть груза могут направить испанской компании Repsol.

Отмечается, что в Венесуэлу уже направляется второй танкер, который собирается загрузить в этом месяце партией нефти объемом 2 миллиона баррелей.

Накануне Государственный департамент США дал разрешение итальянской Eni и испанской Repsol на поставку нефти из Венесуэлы в Европу. Соответствующие решение приняли на фоне ограничений с поставками российских нефти в Европейском союзе.

Напомним, ранее ЕС согласовал шестой пакет антироссийских санкций, в который вошел и запрет на покупку, импорт или передачу сырой нефти, а также некоторых нефтепродуктов из России. Сам отказ будет поэтапным, и окончательный запрет вступит в силу через шесть месяцев.