Задержаны командиры ВСУ, отдававшие приказы об обстреле ЛНР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Следственный комитет России в субботу, 18 июня, заявили о задержании двух командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые отдали приказы об обстреле домов в Луганской народной республике (ЛНР).

По данным ведомства, один из задержанных является старшим офицером на батарее 115-й отдельной механизированной бригады резерва Генерального штаба ВСУ лейтенант Илья Масличенко, а второй - военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты старший матрос Евгений Вахненко. Уточняется, что их подозревают в жестоком обращении с мирным населением.

«Масличенко и Вахненко задержаны, в ближайшее время с ними будут проводиться следственные действия», - говорится в заявлении ведомства.

Следствие говорит о том, что с 24 февраля по 3 марта Масличенко отдавал приказы об обстрелах мест общего пользования, а также жилых домов в Северодонецке и близлежащих населенных пунктах. СК РФ также было установлено, что 4 марта Вахненко из автомата АК-74 выстрелил в мирного жителя, в результате чего мужчина погиб на месте.