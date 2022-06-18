Бизнес-омбудсмен не увидел проблем с ввозом продукции Coca-Cola в Россию

Бизнес-омбудсмен Титов заявил о возможности ввоза продукции Coca-Cola в Россию по параллельному импорту Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что продукцию Coca-Cola можно спокойно завозить в Россию, используя механизм параллельного импорта.

Ранее сообщалось о том, что компания Coca-Cola HBC AG находится в процессе сокращения мощностей. Как передавало агентство Reuters, после исчерпания складских запасов напитков компания не будет производить или продавать их в России.

«Продукцию Coca-Cola можно завозить спокойно по параллельному импорту и покупать, условно, через Alibaba. Какие проблемы?», - приводит ТАСС слова бизнес-омбудсмена, сказанные на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Однако Титов отметил, что ввоз технологического оборудования по данном легализованному в России механизму – уже другая история. «Я думаю, что по параллельному импорту заводить запчасти для авиатехники будет невозможно. А для машин – возможно», - заявил он, указав на наличие огромных складов «запчастей - коробок передач, масляных фильтров и так далее, которые не учитываются в единых базах данных».