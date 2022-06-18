Сечин заявил, что антироссийские санкции покончили с "зеленым переходом" в мире

Игорь Сечин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что антироссийские ограничительные меры покончили с «зеленым переходом», которые больше не нужен для манипулирования рынком, поскольку теперь применяются более грубые подходы

«Антироссийские санкции, по сути, покончили с "зеленым переходом"», - заявил глава «Роснефти», выступая на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), отметив, что остаточная «зеленая риторика» полностью противоречит реальной практике, которая направлена на поиск любых источников углеводородов любой ценой взамен российских.

По его словам, «зеленый переход» более не нужен «как способ манипулирования рынком при доступности иных», как он указал, «более грубых и радикальных подходов». Так Сечин выделил «нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия - "разбой", статья 162 УК РФ».