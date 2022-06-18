"Газпром" приостановит поставки газа по двум ниткам "Турецкого потока" Фото: REUTERS

Компания «Газпром» сообщила, что трубопровод «Турецкий поток» будет на плановом ежегодном техническом обслуживании в период с 21 по 28 июня текущего года, в связи с чем транспортировка газа по обеим ниткам магистрали будет временно приостановлена.

«Транспортировка газа по обеим ниткам газопровода "Турецкий поток" будет временно приостановлена в период с 21 по 28 июня 2022 года в связи с проведением плановых профилактических работ», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

При этом, как уточняется, приостановка поставок была заранее согласована всеми заинтересованными сторонами.

Напомним, «Турецкий поток» является экспортным газопроводом из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность трубопровода составляет 31,5 миллиарда кубометров газа в год, а предназначен он для поставок голубого топлива из России в Турцию, а также в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию.