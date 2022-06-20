В Великобритании ожидают "транспортный хаос" из-за крупнейшей забастовки железнодорожников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Великобритании ожидается крупнейшая за более чем 30 лет забастовка железнодорожников, что может привести к "транспортному хаосу". Об этом в воскресенье, 19 июня, пишет Bloomberg.

Работники железных дорог планируют бастовать три дня: 21, 23 и 25 июня. В акциях примут участие 40 тыс. человек из 13 железнодорожных компаний, а также из компании-оператора железнодорожной инфраструктуры Network Rail. В первый день забастовок 21 июня на работу не смогут выйти около 250 тысяч человек.

Как писал сайт KP.ru, накануне в Лондоне прошла масштабная акция протеста. Причиной стал кризис стоимости жизни и рост инфляции в Великобритании до рекордных отметок. Отмечается, что протестующие, недовольные тем, как правительство справляется с экономическими проблемами в стране. Участники митингов призывают власти страны к дополнительным действиям в борьбе с инфляцией.

Накануне сайт kp.ru писал, что реальная доходы в Великобритании с начала текущего года падают с рекордной за последнее десятилетие скоростью. По данным Бюро национальной статистики страны, где указывают на самую высокую за последние 40 лет инфляцию. Отмечается реальная заработная плата британцев с учетом инфляции упала на 2,2% в период с февраля по апрель текущего года, что является рекордным показателем с 2011 года, когда данный значение составляло 2,4%.