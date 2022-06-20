Кандидат от левой коалиции Густаво Петро победил на выборах президента Колумбии Фото: REUTERS

Кандидат от левой коалиции "Исторический пакт", сенатор Густаво Петро победил на выборах президента Колумбии. Об этом сообщается на сайте Национального реестра актов гражданского состояния Колумбии.

По результатам голосования Петро получил 50,51% голосов, в то время как его соперник Родольфо Эрнандес — 47,22%.

"Сегодня праздник для народа. Пусть он празднует первую народную победу. Пусть столько перенесенных страданий смягчит радость, которая сегодня наполняет сердце родины", - написал Петро в соцсетях после оглашения результатов подсчета голосов.

Как писал сайт KP.ru, в Колумбии, которую многие называют главным союзником Вашингтона в Латинской Америке, прошел первый тур президентских выборов. По его результатам, лидером стал левый политик и бывший мэр Боготы Густаво Петро. А это значит, что уже в ближайшее время Белый дом рискует получить в своем "подбрюшье" политика, который весьма скептически относится к перспектива сотрудничества с Соединенными Штатами "Комсомольская правда" рассказывала о новом президенте и чем он грозит США.