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Общество19 июня 2022 23:40

Российские вузы с 20 июня 2022 года начали прием документов от абитуриентов

Подать документы можно четырьмя способами: очно, по почте, через сайты вузов, а также с помощью суперсервиса "Поступление в вуз онлайн"
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Российские вузы с 20 июня 2022 года начали прием документов от абитуриентов

Российские вузы с 20 июня 2022 года начали прием документов от абитуриентов

Фото: Олег УКЛАДОВ

Российские вузы начали прием документов от российских абитуриентов, сообщила ТАСС пресс-служба Минобрнауки.

"Начало приемной кампании не позднее 20 июня. Абитуриентам предоставлена возможность дистанционной подачи документов через суперсервис "Поступление в вуз онлайн" на сайте госуслуг, через сайты вузов, по почте, также можно подать лично", - сообщила пресс-служба министерства.

От университета зависит многое: и качество образования, и то, как пройдут ваши студенческие годы. Чтобы не разочароваться, при выборе вуза вооружитесь нашими советами. "Комсомольская правда" рассказывала, на что обратить внимание при выборе ВУЗа.

Напомним, все российские образовательные организации исключены из Болонского образовательного процесса. Что это означает для нашей системы высшего образования? "КП" попросила разъяснить, как исключение российских вузов отразится на студентах и абитуриентах? Какие перемены в работе вузов повлечёт событие? Отразится ли оно на вступительной кампании-2022? Подробнее