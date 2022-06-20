Российские вузы с 20 июня 2022 года начали прием документов от абитуриентов Фото: Олег УКЛАДОВ

Российские вузы начали прием документов от российских абитуриентов, сообщила ТАСС пресс-служба Минобрнауки.

"Начало приемной кампании не позднее 20 июня. Абитуриентам предоставлена возможность дистанционной подачи документов через суперсервис "Поступление в вуз онлайн" на сайте госуслуг, через сайты вузов, по почте, также можно подать лично", - сообщила пресс-служба министерства.

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