Экс-глава БНБ Польши призвал НАТО сбивать ракеты России над Западной Украиной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бригадный генерал, экс-глава Бюро нацбезопасности (БНБ) Польши Станислав Козей заявил, что НАТО должна ввести бесполетную зону над Западной Украиной и сбивать там российские военные ракеты.

"Это неприемлемо. Российские ракеты большой дальности, запускаемые из акватории Черного моря или с помощью стратегической авиации, которые летят по направлению к границам НАТО, должны быть сбиты на достаточном расстоянии от этой границы", - сказал он в интервью Onet.

По его мнению, страны альянса должны защитить переданное Киеву оружие.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.