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Политика20 июня 2022 3:28

Австралия отправила Украине первые бронетранспортеры M113AS4

Отмечается, что пакет австралийской помощи Украине включает поддержку на сумму более 285 миллионов австралийских долларов
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Австралия отправила Украине первые бронетранспортеры M113AS4

Австралия отправила Украине первые бронетранспортеры M113AS4

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Австралия отправила Украине первые четыре бронетранспортера M113AS4. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщает австралийское минобороны.

"Загруженные в украинский самолет Ан-124, эти четыре машины — первые из 14 бронетранспортеров M113AS4, которые предоставит Австралия", — говорится в заявлении министерства.

Отмечается, что пакет австралийской помощи Украине включает поддержку на сумму более 285 миллионов австралийских долларов.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.