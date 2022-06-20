Австралия отправила Украине первые бронетранспортеры M113AS4 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Австралия отправила Украине первые четыре бронетранспортера M113AS4. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщает австралийское минобороны.

"Загруженные в украинский самолет Ан-124, эти четыре машины — первые из 14 бронетранспортеров M113AS4, которые предоставит Австралия", — говорится в заявлении министерства.

Отмечается, что пакет австралийской помощи Украине включает поддержку на сумму более 285 миллионов австралийских долларов.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.