Губернатор Брянской области сообщил об обстреле поселка Суземка Фото: Александр Богомаз

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле поселка Суземка с украинской стороны.

"Сегодня рано утром ВСУ был обстрелян посёлок Суземка. Обстрел был произведен в результате ответного удара. При этом огневая точка противника была быстро подавлена. В результате обстрела пострадали несколько объектов. В посёлке повреждена РЭС, частично отсутствует электричество", - написал он в своем Telegram-канале.

По предварительной информации есть пострадавший. Все оперативные и аварийные службы работают на месте, добавил губернатор.

Ранее Богомаз сообщил, что ВСУ обстреляли село Займище из ракетного комплекса "Точка-У". Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело. Как уточнили в СК, следователи намерены установить лиц, причастных к обстрелу, и привлечь их к уголовной ответственности.

Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.