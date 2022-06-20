Россияне в мае получили в банках почти миллион кредитных карт Фото: Евгения ГУСЕВА

В мае россияне получили в банках почти миллион новых кредитных карт. По данным, озвученным Национальным бюро кредитных историй (НБКИ), было оформлено 0,97 млн единиц.

Если сравнивать показатель с апрелем, то количество увеличилось на 6 процентов, в апреле было оформлено 0,91 млн карт. А вот если анализировать годовую динамику, то в мае 2021 года заявок от заемщиков было больше – тогда банки выдали 1,04 млн.карт.

Регионы, где больше оформляют кредитные карты:

Москва - 71,3 тыс. единиц,

Московская область - 51,5 тыс.,

Санкт-Петербург - 39,1 тыс.,

Краснодарский край - 38,6 тыс.,

Республика Башкортостан - 34,2 тыс..

Такой повышенный интерес к кредиткам эксперты связывают со смягчением условий – ЦБ стал снижать ключевую ставку, пишет Rt.

Тем временем, выдача ипотеки по итогам 2022 года будет суммарно меньше на 15–20%, чем в прошлом году, спрогнозировал в интервью «Известиям» председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов. Эксперты допускают снижение процентной ставки в ближайшее время до 7-9%.

А в Госдуме предлагают ввести новые меры по поддержке рождаемости. Так, появилась идея введения материнского капитала на третьего ребенка, пишет ФАН.