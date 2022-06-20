Гинцбург оценил вероятность создания вируса, подобного COVID-19

Александр Гинцбург Фото: REUTERS

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург оценил вероятность создания аналога коронавирусной инфекции.

- Воспроизвести с РНК-содержащими вирусами эволюционный процесс по Дарвину в лабораторных условиях в настоящее время возможно, — цитирует слова специалиста РИА Новости.

Он добавил, что сейчас невозможно выяснить, где именно был создан какой-либо вирус: в лаборатории или в природе. Гинцбург отметил, что по этой причине нельзя точно назвать место происхождения коронавируса.

В начале мая 2022 года основатель американской компании Microsoft Билл Гейтс сообщил, что заразился коронавирусом. По его словам, ранее он вакцинировался и получил бустерную дозу вакцины. Предприниматель также отметил, что основанный им фонд Gates Foundation продолжит работать с партнерами и сделает все возможное, чтобы миру никогда больше не пришлось столкнуться с пандемией. До этого Гейтс прокомментировал обвинения в чипировании человечества через вакцины от коронавирусной инфекции. В интервью журналистам Business Insider миллиардер опроверг все необоснованные теории заговора с его участием.