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Политика20 июня 2022 5:45

Володин считает, что Украина не достойна статуса кандидата в ЕС

Политик указал на высокий уровень коррупции и преступности в стране
Виктор БАЖЕНОВ
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин выразил мнение, что Украина не достойна статуса кандидата в Евросоюз.

- Украина ни по каким параметрам не подходит ни для членства в Европейском сообществе, ни для статуса кандидата, — написал политик в Telegram.

По его мнению, в стране наблюдается высокий уровень коррупции и преступности. Володин полагает, что в Европе понимают это, однако желание ослабить Россию превалирует.

Ранее адвокат Ассоциации сыновей и дочерей депортированных из Франции евреев Арно Кларсфельд выразил мнение, что Украина должна отказаться от прославления Бандеры ради вступления в ЕС. Он отметил, что поддерживает членство Украины в ЕС. При этом он указал на то, что улица, ведущая к Бабьему Яру в Киеве, названа в честь Степана Бандеры.

До этого обозреватель американского агентства Bloomberg Андреас Клут выразил мнение, что Украина не готова вступить в ЕС. Он добавил, это относится и к вопросу членства Молдовы, Грузии, Албании, Северной Македонии. Клут объяснил, что экономика, судебная система и другие институты не готовы к членству в ЕС. Также обозреватель указал на то, что у союза нет механизма исключения тех стран, которые уже не соответствуют требованиям блока.