Новости фигурного катания: Татьяна Тарасова попала в больницу, Камила Валиева готовится к сезону в Новогорске

Камила Валиева тренируется на сборах в Новогорске.
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В фигурном катании к концу июня постепенно начинает "разгораться огонь". На тренировочных предсезонных сборах в разных локациях находятся все тренерские группы. Команда Тутберидзе - в Новогорске, правда пока без Этери Георгиевны. В это же время Алина Загитова думает про свой логотип, пока Камила Валиева и Александра Трусова спокойно работают в общей группе под началом Сергея Дудакова. "КП-Спорт" рассказывает о последних новостях фигурного катания на 20 июня 2022 года.
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