TGRT: Вооруженные силы Турции полностью готовы к военной операции на севере Сирии Фото: Иван МАКЕЕВ

Армия Турции полностью готова к началу трансграничной операции в Сирии и ожидает приказа о ее начале, сообщает сегодня, 20 июня, телеканал TGRT.

По его данным, вся подготовительная работа к проведению военной операции закончена. От четырех прежних операций, проведенных Вооруженными силами Турции с 2016-го года на сопредельной территории, она будет отличаться тем, что основной акцент будет сделан на использование своей военной техники либо модернизированной турецкой стороной, уточняет TGRT.

В том числе, как сообщается, в операции планируют использовать ударные беспилотники - том числе, Bayraktar, системы радиоэлектронной борьбы Koral, вертолеты огневой поддержки и разведки T129 ATAK, истребители F-16 с новой авионикой и танки М60Т, укрепленные броней турецкого производства.

Ранее Эрдоган сообщил, что Турция проведет новую операцию в Сирии. Тогда отмечалось, что операция будет направлена против членов Рабочей партии Курдистана (РПК) и "Сил народной самообороны" (СНС).