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Политика20 июня 2022 6:26

Устройство для употребления наркотиков найдено на месте расположения снайперов ВСУ под Мариуполем

ТАСС: Устройство для употребления наркотиков найдено на месте расположения снайперов ВСУ под Мариуполем
Виктор БАЖЕНОВ
Правоохранители ДНР нашли устройство для употребления наркотиков на месте расположения снайперов ВСУ под Мариуполем

Правоохранители ДНР нашли устройство для употребления наркотиков на месте расположения снайперов ВСУ под Мариуполем

Фото: REUTERS

Правоохранители ДНР обнаружили устройство для употребления наркотиков на месте расположения снайперов Вооруженных сил Украины под Мариуполем.

- Устройство для употребления марихуаны обнаружено правоохранителями ДНР в населенном пункте Мелекино на территории бывшего пансионата «Промышленник», где до начала военной спецоперации дислоцировалось подразделение украинских саперов под командованием майора Харитоненко, — цитирует свой источник в силовых структурах ТАСС.

Уточняется также, что украинские силовики покинули место расположение перед началом боев в Мариуполе.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российские силы ракетами «Калибр» уничтожили более 50 генералов и офицеров ВСУ в Днепропетровской области. Помимо этого, ракетами «Калибр» армия РФ нанесла удар по заводу в Николеве, уничтожив поставленные Западом гаубицы и боевые машины.

Напомним, в Министерстве обороны РФ в субботу, 18 июня, заявили, что российская армия ракетами воздушного и наземного базирования уничтожили украинские технологические мощности, предназначенные для переработки нефти, а также хранилища топлива для военной техники в Кременчуге и Лисичанске. Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков также заявил, что ракетными ударами были поражены четыре взвода 155-мм гаубиц М777, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинские Су-25 и Ми-24, а также был сбит ударный беспилотный летательный аппарат «Байрактар-ТБ2» в районе Херсона.