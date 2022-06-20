Устройство для употребления наркотиков найдено на месте расположения снайперов ВСУ под Мариуполем

Правоохранители ДНР нашли устройство для употребления наркотиков на месте расположения снайперов ВСУ под Мариуполем Фото: REUTERS

Правоохранители ДНР обнаружили устройство для употребления наркотиков на месте расположения снайперов Вооруженных сил Украины под Мариуполем.

- Устройство для употребления марихуаны обнаружено правоохранителями ДНР в населенном пункте Мелекино на территории бывшего пансионата «Промышленник», где до начала военной спецоперации дислоцировалось подразделение украинских саперов под командованием майора Харитоненко, — цитирует свой источник в силовых структурах ТАСС.

Уточняется также, что украинские силовики покинули место расположение перед началом боев в Мариуполе.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российские силы ракетами «Калибр» уничтожили более 50 генералов и офицеров ВСУ в Днепропетровской области. Помимо этого, ракетами «Калибр» армия РФ нанесла удар по заводу в Николеве, уничтожив поставленные Западом гаубицы и боевые машины.

Напомним, в Министерстве обороны РФ в субботу, 18 июня, заявили, что российская армия ракетами воздушного и наземного базирования уничтожили украинские технологические мощности, предназначенные для переработки нефти, а также хранилища топлива для военной техники в Кременчуге и Лисичанске. Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков также заявил, что ракетными ударами были поражены четыре взвода 155-мм гаубиц М777, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинские Су-25 и Ми-24, а также был сбит ударный беспилотный летательный аппарат «Байрактар-ТБ2» в районе Херсона.