В ЛНР сообщили об освобождении поселка Тошковка под Северодонецком от украинских военных Фото: REUTERS

Поселок Тошковка, расположенный южнее Северодонецка в ЛНР, освобожден от формирований Вооруженных сил Украины. Об этом сегодня, 20 июня, сообщил ТАСС помощник министра внутренних дел республика Виталий Киселев.

"Тошковка свободна", - рассказал он.

Также Киселев добавил, что сегодня также была завершена зачистка поселка Метелкино.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 20 июня 2022 года можно прочитать здесь.