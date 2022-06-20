Россия экспортировала в Китай рекордный объем нефти в мае 2022 года

РФ экспортировала в Китай рекордный объем нефти в мае 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китай импортировал из России рекордный объем нефти в мае 2022 года. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на данные китайской таможни.

- Импорт нефти из России в Китай в мае вырос на 55% по сравнению с прошлым годом и достиг рекордного уровня, вытеснив Саудовскую Аравию с первого места среди поставщиков, — гласит текст сообщения издания.

Ранее немецкое издание Junge Welt заявило, что нефтяное эмбарго в отношении России поставит под удар тысячи рабочих мест в Германии, а в первую очередь затронет жителей города Шведт-на-Одере в федеральной земле Бранденбург. Как отмечает издание, находящиеся там нефтеперегонный завод с января следующего года должен прекратить перерабатывать сырье из России, что затронет 1,2 тысячи рабочих мест на самом комбинате. Кроме того, издание заявляет, что под ударом окажутся 2 тысячи рабочих мест на смежных предприятиях, а также несколько десятков тысяч человек по всей Восточной Германии. Местные политики полагают, что регион может ожидать деиндустриализация, что приведет к исчезновению промышленности, и последующему социальному взрыву.