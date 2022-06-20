Прятавшегося в Херсоне срочника ВСУ привела сдаться российским военным его мать Фото: Алексей БУЛАТОВ

Солдата срочной службы ВСУ Станислава Ковальчука, колонну которого разбили в феврале 2022 года, привела сдаваться российским войскам его мать. Женщина считает, что Россия сможет обеспечить безопасность ее сыну, в отличие от сбежавших командиров, передает корреспондент ТАСС, который присутствовал при сдаче.

"В первый же день спецоперации он оказался никому не нужен, украинским командирам… Командиры сами убежали, а детей бросили просто умирать. Говорят, что Россия - зло, но настоящее зло - когда детям нашим говорят умереть, а не сдаться", - заявила мать срочника представителю военно-гражданской администрации региона, добавив, что решение прийти в ВГА и все рассказать они приняли сообща.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 20 июня 2022 года можно прочитать здесь.