ФСБ России разоблачила частных сыщиков и налоговиков, сливавших данные силовиков третьим лицам

В России разоблачили частных сыщиков и налоговиков, сливавших данные силовиков третьим лицам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Федеральная служба безопасности России совместно с КГБ Белоруссии разоблачила частных сыщиков и налоговиков, занимающихся незаконной деятельностью.

В сообщении ЦОС ФСБ указано, что их деятельность была связана «с незаконным сбором охраняемой законом информации в интересах третьих лиц, в том числе иностранных граждан». В частности, с 2019 года группа передала охраняемые данные о 30 лицах, среди которых военные и силовики.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «получение взятки» и «посредничество во взяточничестве».

Ранее сотрудники ФСБ совместно с пограничниками задержали в Крыму украинского гражданина, который являлся личным охранником организатора энергоблокады полуострова Ленура Ислямова. Как отмечают в ведомстве, задержанный также подозревается в участии «в деятельности незаконного вооруженного формирования "Батальон имени Номана Челебиджихана", действующего на территории иностранного государства» в целях, которые противоречат интересам России.

До этого следователи ФСБ задержали в Москве местную жительницу по подозрению в государственной измене. Сотрудники ведомства направили в суд ходатайство о заключении женщины под стражу. Оно было удовлетворено, и подозревамая отправлена под стражу на два месяца - до 13 августа 2022. Задержанная является индивидуальным предпринимателем, она учредила два юридических лица.