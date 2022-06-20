Под Одинцово водитель выгнал из автобуса мать с двумя детьми из-за 10 рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Несколько дней назад жительница Подмосковья Ирина В. вместе с маленькими детьми села в маршрутку на одной из остановок в районе Кунцево, заплатив при входе за проезд.

В процессе поездки дети, играя с телефоном матери, разрядили устройство.

На одной из остановок водитель неожиданно повернулся к Ирине и ее детям и в приказном порядке потребовал, чтобы они вышли из автобуса. Как выяснилось, она якобы оплатила дорогу только до села Грибаново, а до Уборов, которые через две остановки - стоимость дороже. Разница в оплате составляла десять рублей, но пассажирка не смогла ее произвести из-за разряженного телефона.

Сделав попытку объяснить водителю ситуацию и как-то договориться, Ирина столкнулась с грубостью и оскорблениями со стороны шофера. Другие пассажиры выразили желание заплатить за Ирину, но водитель им в этом отказал. В результате, женщине с двумя маленькими детьми пришлось покинуть транспортное средство.

Ранее сообщалось, что обидчивого водителя маршрутки № 64 из Тулы уволили после конфликта с пассажирами. Пассажирка попросила водителя поднять повыше валидатор, чтобы оплатить проезд безналичным способом. В ответ тот не только отказался это сделать, но и потребовал женщину покинуть салон.