Кадыров сообщил, что бойцы "Ахмата" начали освобождать пригород Золотого в ЛНР

Рамзан Кадыров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бойцы чеченского отряда "Ахмат" вместе с союзными войсками приступили к освобождению пригорода Золотого - села Камышеваха в Луганской Народной Республике, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Телеграм-канале.

"Им в этой местности противостоят разные нацистские группировки, в том числе, наемники из Польши. Несмотря на это, наши спецподразделения успешно захватывают стратегически важные точки и планомерно продвигаются вперед", - отметил Кадыров.

Также глава Чечни рассказал, что российские военные выводят из села мирных граждан, которых противники пытаются использовать в качестве живого щита.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 20 июня 2022 года можно прочитать здесь.