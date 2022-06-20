В Кремле заявили, что выборы в регионах России в 2022 году состоятся, несмотря на СВО Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выборы в российских регионах в 2022 году пройдут, несмотря на проведение военной спецоперации на Украине и экономические санкции, заявил сегодня, 20 июня, начальник Управления президента РФ по обеспечению деятельности Государственного совета Александр Харичев.

"Среди политических экспертов прошла дискуссия по того, поводу того, стоит ли проводить выборы в текущем году, потому что идет специальная военная операция, идет экономическое давление на страну. Тем не менее, решение однозначное: это фундаментальное право россиян - избирать и быть избранными, это фундаментальное право не должно нарушаться... Выборы в этом году, как и в прошлом, и будущих годах обязательно состоятся", - заверил Харичев.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 20 июня 2022 года можно прочитать здесь.