ФСБ предотвратила теракт в Забайкалье

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Забайкалье Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Федеральная служба безопасности задержала гражданина России, планировавшего теракт в Забайкалье.

Как пишет ТАСС, задержанный является членом террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам»*. Он планировал теракт в Забайкалье, направленный против правоохранителей. После этого мужчина хотел уехать в Сирию, чтобы принять участие в боевых действиях на стороне террористов.

В доме, где проживал задержанный, силовики изъяли два самодельных взрывных устройства, гранаты, автомат и пистолет.

Ранее ФСБ России совместно с КГБ Белоруссии разоблачила частных сыщиков и налоговиков, занимающихся незаконной деятельностью. В сообщении ЦОС ФСБ указано, что их деятельность была связана «с незаконным сбором охраняемой законом информации в интересах третьих лиц, в том числе иностранных граждан». В частности, с 2019 года группа передала охраняемые данные о 30 лицах, среди которых военные и силовики. Было возбуждено уголовное дело по статьям «получение взятки» и «посредничество во взяточничестве».

До этого сотрудники ФСБ совместно с пограничниками задержали в Крыму украинского гражданина, который являлся личным охранником организатора энергоблокады полуострова Ленура Ислямова.

*Запрещенная в России террористическая организация