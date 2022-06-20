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Политика20 июня 2022 9:14

Совет Евросоюза продлил на год санкции против Крыма и Севастополя

Ограничения введены за “незаконную аннексию Крыма”, говорится в заявлении ЕС
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Совет Евросоюза продлил на год санкции против Крыма и Севастополя

Совет Евросоюза продлил на год санкции против Крыма и Севастополя

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Евросоюз на год - до 23 июня 2023 года - продлил санкции против Крыма и Севастополя, говорится в распространенном заявлении ЕС.

"Сегодня Совет Евросоюза решил продлить до 23 июня 2023 года санкции, введенные в ответ на незаконную аннексию Россией Крыма и Севастополя", - говорится в документе.

Санкциями предусматривается ограничение экономических отношений Евросоюза с этими российскими регионами. В частности, гражданам и организациям в Евросоюзе запрещается импортировать продукцию из Крыма и Севастополя. Ограничения также затрагивают торговлю, туристический сектор, инвестиции в некоторые экономические сектора региона.

Ранее обозреватель The National Interest отметил, что западные политики согласились с заявлением президента России Путина на ПМЭФ-2022 о том, что санкции не причинили урона РФ, но обернулись значительными потерями для Запада и США.