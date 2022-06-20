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Общество20 июня 2022 9:29

Глава Минцифры сообщил, что власти не будут наказывать пользующихся VPN-сервисами россиян

Ведомство выступает против таких наказаний
Виктор БАЖЕНОВ
В РФ не будут наказывать пользующихся VPN-сервисами

В РФ не будут наказывать пользующихся VPN-сервисами

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что власти страны не будут наказывать россиян, пользующихся VPN-сервисами.

- Никаких наказаний для пользователей категорически не будет вводиться. Мы против этого, — сказал он в интервью РБК.

Шадаев признал, что это противоречит политике государства, ограничивающего доступ к таким сервисам. Это разумный компромисс, добавил он.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что ведомство принимает меры по ограничению доступа к VPN-сервисам. Там объяснили, что, согласно российскому законодательству, такие сервисы признаны угрозой.

До этого председатель комитета Государственной думы по информационной политике Александр Хинштейн рассказал о блокировке Роскомнадзором около 20 популярных сервисов обхода блокировок сайтов. По словам парламентария, ведомство ведет работу над блокировкой VPN-сервисов ежедневно. Эта задача непростая, отметил депутат.