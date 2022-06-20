Глава МИД Литвы сообщил, что запрет на транзит товаров в Калининград ввели после консультаций с ЕК Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Запрет на железнодорожный транзит некоторых товаров, попавших под санкции, через территорию Литвы был введен после консультаций с Еврокомиссией и под ее руководством, сообщил глава литовского МИД Габриелюс Ландсбергис.

"С 17 июня 2022 года санкционные товары... больше нельзя будет перевозить через Литву. Это (решение - примю ред.) было принято по итогам консультаций с Еврокомиссией и под ее руководством", - уточнил Ландсбергис перед началом совета министров иностранных дел стран Евросоюза.

Напомним, ранее Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита некоторых товаров, попавших под санкции ЕС. Глава области Антон Алиханов заявлял, что паромный комплекс региона справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву, также он назвал действия Литвы незаконными. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву пока осуществляется - их транзит не ограничен до 10 августа текущего года.