Песков заявил, что привлечение сил ОДКБ к спецоперации на Украине не рассматривалось Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что возможность привлечения сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) к военной спецоперации на Украине не рассматривалась. Об этом он заявил журналистам 20 июня.

- Нет, такой вариант не рассматривался, - ответил представитель Кремля отвечая на соответствующий вопрос. При этом Песков отметил большое значение ОДКБ.

Ранее Дмитрий Песков рассказывал, что в Кремле с оптимизмом смотрят на ход спецоперации на Украине. Также до этого глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что успехи Вооруженных сил России в спецоперации на Украине становятся все более очевидными для Запада.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, у российской стороны нет в планах действий по оккупации украинской территории. Он заверил, что Москва стремиться к демилитаризации.