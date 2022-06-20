В Москве стартовала конференция "Социальное партнерство: основные итоги и векторы развития"

В Москве 20 июня стартовала конференция Фонда социального страхования РФ "Социальное партнерство: основные итоги и векторы развития". Мероприятие продлится до 22 июня.

В Москве 20 июня стартовала конференция Фонда социального страхования РФ "Социальное партнерство: основные итоги и векторы развития". Мероприятие продлится до 22 июня.

На конференции представители Фонда соцстрахования, общественных организаций, торговых площадок и других участников уникального проекта поделятся первыми итогами его реализации и своими наработками. Среди спикеров - депутаты Госдумы, представители Департамента по делам инвалидов, председатель Правления ПФР и другие.

Спикеры также ознакомятся с одним из важнейших проектов - электронный сертификат на приобретение технических средств реабилитации (ТСР) для людей с инвалидностью.

Кром того, на этой площадке российские и зарубежные эксперты смогут обсудить современные подходы к предупреждению развития профессиональных заболеваний работников в различных отраслях экономики.

Подробная программа конференции здесь.