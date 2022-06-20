Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+31°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика20 июня 2022 10:06

Медведев призвал пока не вести с США переговоры по СНВ

В прошлом году ситуация для переговоров была другая, отметил замруководителя Совбеза России
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еще в прошлом году ситуация для переговоров о новом соглашении по СНВ была иной, в настоящее время все "dead zone", заявил РИА Новости замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев.

"Еще в прошлом году ситуация для переговоров о новом соглашении была иная, о чем говорил и президент России Владимир Владимирович Путин, продливший СНВ-3 на пять лет через обмен нотами с Байденом. И это было именно так. А сейчас все - dead zone", - заявил он.

Также Медведев отметил, что как человек, который подписывал договор СНВ-3 в 2010-м году, считает время для новых переговоров наиболее неподходящим

Ранее в Кремле оценили планы США продлить договор СНВ-3. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Москва приветствует намерение Вашингтона. Также Песков уточнил, что многое в данном случае зависит от деталей американского предложения.