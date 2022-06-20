Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+31°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика20 июня 2022 10:09

Российские силы ракетами «Оникс» ударили по аэропорту Арциз под Одессой

В результате были уничтожены два БПЛА «Байрактар»
Виктор БАЖЕНОВ
Армия РФ ракетами «Оникс» ударила по аэропорту Арциз под Одессой

Армия РФ ракетами «Оникс» ударила по аэропорту Арциз под Одессой

Фото: Александр КОЦ

Министерство обороны РФ сообщило, что российские силы ракетами «Оникс» нанесли удар по аэропорту Арциз под Одессой.

- Уничтожена станция управления беспилотными летательными аппаратами «Байрактар ТБ2» и два беспилотных аппарата этого комплекса на земле, — говорится в сообщении военного ведомства.

Напомним, в Министерстве обороны РФ в субботу, 18 июня, заявили, что российская армия ракетами воздушного и наземного базирования уничтожили украинские технологические мощности, предназначенные для переработки нефти, а также хранилища топлива для военной техники в Кременчуге и Лисичанске. Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков также заявил, что ракетными ударами были поражены четыре взвода 155-мм гаубиц М777, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинские Су-25 и Ми-24, а также был сбит ударный беспилотный летательный аппарат «Байрактар-ТБ2» в районе Херсона.