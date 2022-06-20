Российские силы ракетами «Оникс» ударили по аэропорту Арциз под Одессой

Армия РФ ракетами «Оникс» ударила по аэропорту Арциз под Одессой Фото: Александр КОЦ

Министерство обороны РФ сообщило, что российские силы ракетами «Оникс» нанесли удар по аэропорту Арциз под Одессой.

- Уничтожена станция управления беспилотными летательными аппаратами «Байрактар ТБ2» и два беспилотных аппарата этого комплекса на земле, — говорится в сообщении военного ведомства.

Напомним, в Министерстве обороны РФ в субботу, 18 июня, заявили, что российская армия ракетами воздушного и наземного базирования уничтожили украинские технологические мощности, предназначенные для переработки нефти, а также хранилища топлива для военной техники в Кременчуге и Лисичанске. Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков также заявил, что ракетными ударами были поражены четыре взвода 155-мм гаубиц М777, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинские Су-25 и Ми-24, а также был сбит ударный беспилотный летательный аппарат «Байрактар-ТБ2» в районе Херсона.