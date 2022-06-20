Рекламу займов на фасаде торгового центра в Нижнем Новгороде признали незаконной

ФАС признал рекламу займов незаконной Фото: Олег УКЛАДОВ

В Нижнем Новгороде признали незаконной рекламу денежных займов, размещенную на фасаде одного из торговых центров. Об этом сообщает Newsnn со ссылкой на Управления ФАС России по Нижегородской области.

По данным ведомства, рекламный баннер был размещен на фасаде торгового центра в марте 2022 года. Информация об этом антимонопольщикам поступила от Волго-Вятского ГУ Банка России. Стенд рекламировал денежные займы для людей пенсионного возраста, но сведения о компании, предоставляющей деньги, были указаны неверные.

- Реклама оказания финансовых услуг или осуществление финансовой деятельности должна осуществляться только лицами, имеющими соответствующие лицензии, разрешения, аккредитации либо включенными в соответствующий реестр или являющимися членами соответствующих саморегулируемых организаций, - пояснили в УФАС России по Нижегородской области.

В результате комиссия ведомства признала рекламу ООО «РП» нарушающей закон «О рекламе» и выдало компании предписание об устранении нарушений. Кроме того, ООО «РП» было внесено в реестр организаций с признаками нелегальной финансовой деятельности.